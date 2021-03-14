宜蘭刑事局與警方，本月11日在宜蘭冬山、五結鄉的兩間豪華民宿，破獲專門詐騙大陸人的電信機房，共逮捕31名嫌犯，警方勘查現場，發現這兩間高級民宿，租金要價不斐，人員進出全都是開名車賓士，黑道改作詐騙，周賺百萬，相當驚人。

31名詐團成員全被收押。（圖／胡欣男台北傳真）

根據了解，這群黑幫分子，在宜蘭承租兩間高級民宿，花費租金分別是兩周51萬、與22萬元，當作電信詐騙機房據點，人員利用手機、電腦等設備，裝置VPN軟體進行跨海詐騙，一周就可以賺進700萬元，門口停放的車輛全是雙B進口高檔車。

警方調查發現，28歲昂姓主嫌，有黑道角頭背景，10年前曾被高雄市警局依組織犯罪蒐報逮捕，這幾年「轉行」做電信詐騙，且該詐騙團設置機房，為掩人耳目，常會租用偏鄉風景區的民宿當做據點，每過1、2周就會轉移陣地，其中像是南投、花蓮、宜蘭，都有民宿被租來做詐騙機房。

警方表示，詐騙人員利用VPN，佯稱是電信局人員，騙民眾證件遭盜用還辦帳號，待上鉤後，再假裝司法人員、金管會，誘拐大陸人提供銀行帳戶及匯款，目前31名嫌犯都依詐欺、組織犯罪等罪移送，均聲押獲准。

(中時新聞網)