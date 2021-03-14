侯佩岑近日帶著媽媽林月雲上陸綜《婆婆與媽媽》，卻因聊到媽媽過往2段當小三的情史，引起不少網友抨擊，認為此舉是二度在元配傷口上灑鹽，而林月雲再度被挖出當年邱嘉雄罹癌後，她就狠心分手，更爆出拿走鉅額遺產缺席喪禮，對此，名嘴呂文婉也在《突發琪想》曝光她沒參加喪禮的真正內幕。

林月雲當年搶走閨密蔡貴照的老公邱嘉雄，並和他同居31年，未料卻在男方罹癌後和他分手，邱嘉雄臨終前的生活起居，都是由正宮蔡貴照接手照料，更爆出邱嘉雄把大部分遺產給林月雲，但林月雲卻沒出席喪禮。

不過呂文婉爆料，當時蔡貴照都在病榻前照顧邱嘉雄，但某天邱嘉雄突反常一直叫她先回家，隨後被女兒抓包，原來是林月雲要來探病，讓女兒超火大，「一個巴掌就下去了」，此舉讓邱嘉雄不可置信，氣得差點下床揍女兒。

經過這次事件，林月雲後來再也沒有辦法靠近邱嘉雄，以至於缺席葬禮，呂文婉也說道，換個角度想，認為侯佩岑母女若出席，需顧慮到元配家族的心情，所以不到場是OK的。

但當時會引起爭議，是邱嘉雄告別式當天，林月雲和侯佩岑被媒體拍到開心去吃火鍋、喝酒，呂文婉也表示：「如果媒體所說是屬實的話，邱嘉雄把3分之2的遺產給林月雲，你覺得這樣子做好嗎？」

(中時新聞網)