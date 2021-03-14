交通部長林佳龍（左五）被視為再度參選台中市長的熱門人選，勤跑基層搏感情，14日土地公生日，與民進黨立委、議員到建國市場參拜土地公。（盧金足攝）

農曆2月2日土地公誕辰，台中市府副市長黃國榮（中）14日到惠來里福德祠參拜土地公，祈求市運昌隆。（盧金足攝）

農曆2月初2土地公生日，也是傳統民俗節日「頭牙」，各地土地公廟香火鼎盛，交通部長林佳龍14日到建國市場拜土地公，祈求風調雨順、國泰民安；台中市府副市長黃國榮到惠來里福德祠參拜土地公，相傳土地公生日求財、求事靈驗，政治人物跑攤拜土地公廟搏感情，盼選民相挺，人助、神助

，有拜有保庇。

台中市地價最貴的土地公廟惠來里福德祠，區域內就是市府與市議會的政經重鎮，昨日台灣大道市政大樓旁惠來里福德祠舉辦「福德正神誕辰祝壽祈福活動」。

黃國榮代表市長盧秀燕前往參拜強調，2021年多項重要建設及政策持續推進，市府與福德祠位處同一里，祈求土地公護佑市運昌隆，市民安康樂利。

配合土地公頭牙祈福，廟方特別準備600個發財金供民眾擲筊求財，以及長壽米糕龜、福袋等祈求活動。

林佳龍與立委黃國書、市議員邱素貞等人到台中最大公有零售市場「建國市場」參拜土地公，相傳土地公生日祈求心願最靈驗，各地信徒湧入土地公廟。

林佳龍表示，今年為自行車旅遊年，結合明年鐵道旅遊年

，讓鐵馬、鐵道的雙鐵可以整合，在遊覽名勝古蹟之餘，可在新建國市場滿足美食需求，帶動更多消費商機。

他也細數擔任台中市長的政績，推動大車站計畫包括鐵路高架化，有全國唯一3代同堂火車站及綠空鐵道，空中廊帶串聯三井LALAPORT與「帝國糖廠湖濱生態園區」，及干城車站景觀規畫，成舊城區發展創造新契機。

林佳龍說，市場內的福德祠向來是攤商的信仰中心，過去在擔任台中市長任內也協助建國市場福德祠用地協調，特別感謝管理委員會邀約並前來參拜。

他說，建國市場是最大公有零售市場，攤商白天生意忙碌

，去年在疫情較嚴峻之時沒時間排隊買口罩，也為建國市場向經濟部協調定額分配口罩，維護傳統市場攤商與顧客權益

，對於建國市場有相當濃厚的情感。

林佳龍擔任交通部長，仍然「心繫台中」，提及擔任台中市長時提出「三環三連」交通路網，內環、中環和外環，三連是立體化，高快速道路連結，台74號、國道與61線立體化連結，台中市區以台中車站為中心，周圍5公里商圈內約有百萬人口數，車程30分鐘的生活圈可以吸引到更多鄰近縣市人口消費。

邱素貞分別前往東南區東信、大興、南門、新建國市場等多座福德祠參拜，並與女兒國光里長陳雅惠、福正宮管委會主委賴坤柱等人到福正宮上香祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。

(中時 )