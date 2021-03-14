整整35天沒有比賽的「豪弟」林書緯，14日傷癒復出就先發上陣，打了28分鐘，投10中5，貢獻13分、5助攻、3籃板及1抄截，表現還算稱職，富邦總教練許晉哲表示，「原本昨天我就打算讓他上了，畢竟他進行強度訓練已有1周。」

「只是考慮到書緯已經那麼久沒上場，加上這周我們2連戰，很擔心出現傷兵狀況，所以才等到今天才讓他打，」許晉哲說，「我想他的進攻侵略性仍在，可是太想找隊友傳球，反而該出手的沒投造成失誤，但我認為這是好的化學效應。」

上次林書緯出賽是2月7日的事情，隨後他因右腳踝扭傷，遲遲隔了35天才重新回到PLG賽場，只是最近每場比賽賽前，都可以看到他提前出來練投的身影，往往都比起其他隊友更早出現，就算他都沒辦法登錄上場，卻看得出他的努力。

「今晚我們全隊都打得很好，只有第4節不太理想，希望能跟許教練說的一樣，做到整場比賽都維持極佳狀態，」林書緯說，「至於我的表現，畢竟我因為腳踝扭傷休息一段時間了，現在我最想做的，還是趕緊找回自己場上應有狀態。」

(中時 )