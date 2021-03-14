嬌生疫苗雖然最晚獲美國與歐盟批准，但因為儲存容易、疫苗保護效力佳，同時只需1劑，已成為疫苗市場上的搶手貨。該疫苗是以腺病毒載體製造，與大陸軍方及康希諾合作的克威莎疫苗、英國阿利斯康與牛津合作的AZ疫苗相同，但因為從臨床試驗至今獲批准接種數周以來，尚無死亡或送醫案例，對變種病毒有較好的保護率，已成為最受矚目、最搶手的疫苗。

《德國之聲》指出，繼美國食藥監管局（FDA）2月底批准嬌生公司旗下楊森製藥公司新冠疫苗的緊急使用後，歐洲藥品管理局（EMA）也於近日批准嬌生疫苗有條件上市。在疫苗市場的強大需求下，具有多項優勢的嬌生疫苗很快地成為市場上最搶手的商品。

報導說，不同於BioNTech/輝瑞以及Moderna所生產的mRNA疫苗，嬌生疫苗是採用以感冒病毒製成的腺病毒載體疫苗，可在冰箱冷藏溫度下儲存和運輸，這種疫苗的阿斯利康(AZ)疫苗、大陸軍方與康希諾公司合作的克威莎疫苗相似，都是通過病毒表面的刺突蛋白觸發免疫反應。

報導說，嬌生疫苗的優勢在於對變種病毒的保護效力高，對年長人士也具有效力，且只需接種1劑，無需低溫保存也便於運輸。不過，1劑的疫苗雖然接種方便快速，其效力是否比2劑疫苗有效，仍需進一步研究。

嬌生疫苗的優勢在於對變種病毒的保護效力高，對年長人士也具有效力，且嬌生疫苗只需接種1劑，無需低溫保存也便於運輸。（圖／美ABC新聞截圖）

按其3期臨床試驗的評估資料顯示，接種疫苗4周後，出現中度乃至重度新冠肺炎症狀的風險降低66%。這個數值雖低於其他獲得審批的疫苗，但原因可能在於其他疫苗去年夏末時的評估尚未將新冠變種病毒納入考量。而嬌生疫苗的臨床研究表明，這款新型疫苗可有效預防巴西以及南非變種病毒，但目前還不知嬌生疫苗對英國變種B.1.1.7的防護力。

嬌生疫苗的3期試驗在美國、巴西、南非進行，4.4萬受試者中有1/3年紀超過60歲，臨床數據顯示它對年長者的保護作用與對年輕人相同，這點比阿利斯康AZ疫苗強得多。尤其令許多人最感興趣的是，迄今為止沒有接種嬌生疫苗後死亡或送醫的病例。

嬌生公司預定今年生產 10億劑疫苗，生產地點分別在美國、歐洲、南非和印度。美國已斥資10億美元訂購1億劑疫苗，預計今年上半年交付。歐盟則訂購了2億劑嬌生疫苗，其中約1/4在今年第2季度交付。

(中時新聞網)