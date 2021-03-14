職棒中信兄弟隊台中主場開幕戰14日晚上在洲際棒球場開打。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

職棒中信兄弟隊台中主場開幕戰14日晚上在洲際棒球場開打，中信兄弟迎戰富邦悍將，特別邀請藝人安心亞開球，市長盧秀燕今晚特別穿上中信兄弟球衣到場加油，她強調「有信心中信兄弟今年可以拿下總冠軍」。

立法院副院長兼中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，過去他在這個球場陪伴大家一起加油、歡笑、難過，從他擔任會長開始，決定把加油的工作留給球迷，他負責把球賽辦好，讓職棒越來越好，讓台灣棒球越來越偉大。

盧秀燕今晚特別穿上中信兄弟球衣到場加油，中信兄弟在一局下半進帳今日第一分，興奮的站起來與全場象迷一起歡呼，並和運動局長李昱叡熱情敲擊加油棒，興奮之情溢於言表。

李昱叡指出，台中是座「酷城市」，推廣「酷運動」，在去年疫情期間領先國際各職棒順利辦理職棒及女子壘球等賽事，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導防疫成功、球迷踴躍入場支持棒球運動；職棒更入選《時代雜誌》評選的2020年度大事「最初與最後」里程碑，為台中棒球運動留下光輝的一頁，也是市民的驕傲。

市府以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」和中信兄弟持續深化合作；而中信兄弟除了深耕洲際棒球場主場，賽季以外期間更前往基層指導球員球技、協助推廣迷你棒球運動，強化棒球運動向下扎根。市府也積極推展基層三級棒球計畫，每年舉辦多場棒球賽事促進選手交流，積極推展台中棒球運動。

今年台中洲際棒球場除有中信兄弟55場中職例行賽，也將舉辦重要國際棒球賽事，即6月東京奧運棒球六搶一資格賽，勢必再次帶動棒球熱潮；今年中職賽事持續配合防疫，現場採購票實聯制、出入口量測體溫、觀賽民眾配戴口罩、前後左右座位區保持安全距離、飲食在固定座位上飲用等防疫措施，歡迎球迷踴躍進場為選手加油。

今晚洲際主場開幕戰，包括盧市長、市府運動局長李昱叡立法院副院長兼中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、教育部體育署副署長林哲宏、立法委員黃國書、張廖萬堅、莊競程、陳柏惟、中信兄弟球團董事長高英傑、領隊劉志威、富邦悍將棒球隊副領隊陳昭如、台灣人壽總經理莊中慶、午資開發公司總經理李勳欽、北屯區長歐陽明等人都到場，為球員加油。

(中時 )