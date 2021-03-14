影視雙棲演技派男星佟大為與女神劉詩詩領銜主演的《如果可以這樣愛》，15日起在八大播出，該劇在大陸首播時掀起收視口碑熱潮，並贏得電視劇收視冠軍佳績。該劇改編自同名小說，在2015年開拍前幾個月劉詩詩與吳奇隆才正式登記結婚，短暫享受新婚生活沒多久，劉詩詩便立刻投入劇組工作。過去總是帶給觀眾溫柔婉約形象的劉詩詩，在作品裡顛覆以往印象，詮釋一個為達目的，可以潑辣、也能賣萌愛恨分明的角色，令人驚豔。

《如果可以這樣愛》故事描述電臺主播白考兒(劉詩詩飾)在經歷了丈夫離奇過世的打擊後，陰差陽錯先後與已故情敵之夫、著名鋼琴家耿墨池(佟大為飾)以及亡夫兄長、海歸企業家祁樹禮(保劍鋒飾)產生感情糾葛並終獲幸福的故事。劉詩詩和佟大為戲因恨生愛，她對於角色「白考兒」和「耿墨池」中間分開幾年的那種無助徬徨，又堅定的信念，印象最為深刻。

佟大為、劉詩詩演出《如果可以這樣愛》。（八大提供）

女主角性格愛恨分明，天不怕地不怕，劉詩詩認為詮釋這角色的困難在於「白考兒」是個性格有點極端的女孩子，她的情緒是宣洩式的表達，大哭大笑都要很極致，所以感情的投入也要用盡全力，「這是和之前的角色不太一樣的地方，演起來很過癮！」

《如果可以這樣愛》是劉詩詩和佟大為首度合作的電視作品，劉詩詩透露：「佟老師給我的感覺一直是個性格溫潤的紳士，更是一位塑造過很多經典角色的實力演員。」劉詩詩分享當時拍戲的趣事，「現場總會有很多零食，或是火鍋。佟老師是一個特別注重養生的人，還會在現場教我們做養生操，給我們推薦好的刮痧老師。總之，《如果可以這樣愛》是一個非常有愛的劇組。」

(中時 )