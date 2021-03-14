睽違12年再度舉辦的HBL全明星賽，今天在台大綜合體育館登場，男子組明星賽也跟HBL正式賽事一樣刺激，最後讀秒階段兩隊分差只有一次進攻權的距離，最後雙方84比84皆大歡喜，MVP頒給此役獲得16分、4籃板的白隊隊長陳將双。

上半場尚未熱開身手的陳將双，在第3節一開始就連飆2記三分球，幫助球隊稍微拉開後先差距，不過紅隊來自南山高中的張傑程靠著4記三分球加一次三分打獨拿15分，幫助紅隊維持著氣勢，第4節雙方在個位數分差讓比賽氣氛更加火熱，紅隊宋昕澔得分後助隊1分超前，蛋白隊也很快反擊，最終雙方84比84握手言和。

陳將双笑說：「雙方平手、我又贏得MVP，這樣結果也算『双贏』，彼此不傷和氣，我覺得大家都是MVP，比賽紅隊喬納森、張傑程表現也不錯。」喬納森最終獲得9分、12籃板，張傑程20分全場最高。

看著這座獎盃，上周幫光復高中獲得109學年HBL季軍的陳將双補充：「很開心獲得明星賽MVP肯定，但比較想要的還是冠軍賽MVP。」而他原本在美國唸書打球，因為新冠肺炎疫情回台、加入光復高中，接下來還要討論繼續留在台灣還是回美國，「留在台灣是因為疫情和和家人，去美國則是挑戰自我，會再仔細考慮。」

這場男生組明星賽中場表演，由本屆HBL代言人陳勢安熱唱，南山高中陳力生也「客串」歌手角色，和陳勢安一起演唱「勢在必行」，展現不同於籃球場的才華。

陳力生拿起麥克風熱唱，頗有模有樣。（陳怡誠攝）

(中時 )