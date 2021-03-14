台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》，集結邱澤與許瑋甯全新CP組合戀上大銀幕，金曲樂團茄子蛋也力挺導演殷振豪，首度跨刀電影主題曲打造的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，14日舉辦電影主題曲MV發布會，許瑋甯直呼仰慕茄子蛋許久，私下超愛去KTV的她，更承諾一定會練好主題曲，票房破億就演唱整首，還開玩笑放話要去茄子蛋的演唱會大鬧一番，讓茄子蛋興奮喊「記在心裡了」。

首度見到女神，茄子蛋3人羞喊「不敢正面看」，適逢白色情人節，他們也分別獻禮給女神，主唱阿斌送上大型的錄音帶立牌並趁機表白，表示歌曲中「你是我烏暗的心唯一的心」是他想著許瑋甯所寫的詞；吉他手阿德拿出甘蔗花束，想要學電影中喜歡吃甘蔗的邱澤一親芳澤，結果許瑋甯看到後忍不住笑問：「可以直接幫我弄成甘蔗汁嗎？」；最後阿任拿出象徵「茄子蛋」的紫色蛋，打開是電影中邱澤向許瑋甯公眾示愛的「愛你99」字樣，象徵把茄子蛋的心打開送對方。

看MV時，她也回想起拍攝的點滴，苦笑說「有點不能呼吸，之前以為愛情片很輕鬆，沒想到這麼累」，前2周都是比較歡樂的戲分，但到了後期越來越虐心，每天拍攝都很痛苦，「覺得好像走到一個險境，幸好導演會給我們時間進入情緒，還會跟著我們一起哭，雖然痛苦，但印象很深刻」。她也透露有場戲要邊啃甘蔗邊和邱澤對話，讓她吃足了苦頭，還形容是「磨難」，「拍完下巴整個很痠，我本來想要很帥氣地咬，但沒想到一咬卡在牙縫，害我很出戲」，更爆料邱澤可以一口接一口，直問「他咬合力怎麼這麼強」。

至於打算怎麼度過白色情人節？許瑋甯表示「每一年都在工作中度過，也沒打算補過，剛好今天MV是在白色情人節首播才注意到這件事」，被問及感情現況，之前傳出和攝影師男友劉又年低調完婚的她僅回「最近都在忙宣傳」，一旁的經紀人也立刻出來擋駕「大家一定要去看《當男人戀愛時》，就會有戀愛的感覺」。

(中時 )