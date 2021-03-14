在微博擁有128萬粉絲的抖音網紅「痞幼」，因亮眼外型和火辣身材，加上玩車7年的反差資歷，讓她被封為「重機女神」，不過近日她未修圖的真實身材曝光後，卻意外引起網友熱議。

有網友發現，痞幼最近發布的照片中，她穿上灰色細肩帶緊身短版上衣搭白色運動褲，露出一小截腹部，卻遭酸民指肚子的贅肉溢出來了，覺得她不應該露出來，「滿滿的油膩感好像游泳圈」。

痞幼身材意外引起熱議。(圖／翻攝自微博)

也有網友認為她身為公眾人物，應該要管理身材，不能放任火辣身材走樣，不過卻有不少人認為這身材明明就很好，「這身材蠻好的呀，肚子也沒毛病」、「這樣叫有贅肉？你怕是沒見過人」，意外讓網友吵翻天。

其實，個性豪爽的痞幼，常不計形象扮醜，願意擠出雙下巴、扮鬼臉逗粉絲開心，讓她因此爆紅，在網路人氣極高，有7年玩車的資歷的她，常在影片中曬出自己收藏的炫酷重機，成為網友心目中的重機女神。

不過人紅是非多的她，之前也曾因素顏真面目曝光，被指皮膚狀態不好，還曾被曝光一系列疑似擔任「情趣內衣模特兒」的照片，尺度之大引少網友熱議，當時她氣炸發聲：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且傳播。」

(中時新聞網)