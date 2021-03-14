家是永遠的避風港，然未來人恐在高齡化及年輕人口外移的環境下，面臨「故鄉消失」危機。曾任台北副市長的李永萍，近年因立委選舉注意到新北平溪及瑞芳等地，即便觀光產業發達，卻仍面臨鄉鎮消失的難題。因而著手撰寫《創生方舟：社區的文藝復興，在廢墟中找到鑽石》，分享推動老社區改頭換面的經驗，以此為地方創生立法的第一哩路。

「地方創生」一詞源於日本，行政院將2019年訂為台灣地方創生元年，以政策發展地方經濟，促使人口回流。李永萍表示，在無打仗情況下，地方創生為台灣未來20年至30年最重要課題，現在開始投入，得解決環境人口壓力問題，也能為城市中的年輕人，緩解無成就感、薪資嚴重差距、房價高的現況。

李永萍表示，以她投身推動地方創生的新北平溪為例，每年因天燈吸引數百萬觀光客造訪，但戶籍人口數卻僅4千人出頭，實際居住人口只有2千多人，年年人口數下滑約5百人，儘管有觀光支撐，但沒幾年鄉鎮恐就不復存在，「這是沒靈魂的觀光，90％地方產業都是靠觀光客。疫情也像照妖鏡，讓我們看到當地打擊。」

李永萍表示，平溪曾是北部重要煤鄉，近年有不少地方組織正讓人看見天燈以外的平溪，如新平溪煤礦博物園區及猴硐坑礦業園區，均推出如礦工回娘家、煤礦小火車等活動，重塑不同在地體驗。當地返鄉青年打造的影音粉專「嘻哈平溪」，則串聯旅遊景點，吸引更多年輕人。藉此也能觀察到，年輕人是活化在地不可忽視的關鍵。

「社區總體營造跟《文創法》為地方創生最重要的基礎。」李永萍認為，應利用文化創意手段轉型地方產業經濟鏈，找到地方新生機，年輕人才可以回家，以此成為正循環。年少時曾創辦環墟劇團，於多地廢墟演出的李永萍，20餘年前也是因爭取現今華山文創園區轉型為文創園區，才投身政治，對文創改造城市空間，長年抱持高度關注。期盼能以新作，成為推動地方創生立法的第一步。

(中時 )