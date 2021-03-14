外送員沒將餐點送上樓 竟接到警方通知：你被告了（影片源自中視新聞）

外送商機崛起後，發生不少外送員與顧客、店家之間故事，一名男外送員在臉書吐苦水，表示某次外送時，因為新冠肺炎疫情關係，社區大樓的管理員表示不能送上樓，外送員也遵守規定，想不到事後竟收到警察通知，被當時的顧客提告妨害自由。

這名邱姓外送員在臉書社團發文抱怨，透露過年前送餐到桃園市中壢區，某處社區大樓的8樓住戶，由於疫情關係，管理員說餐點不能送上樓，外送員便將餐點放在一樓，並透過外送平台通知顧客，未料對方回覆「別的外送員可以上來，你為什麼不能」？

事後邱姓外送員收到當時顧客提告，說他妨害自由，頓時讓他滿頭霧水，對此，當事大樓管理員則回應，「一般如果住戶沒特別要求，都會自己下來拿」；這起糾紛掀起網友熱議，一面倒支持外送員，「沒送上樓怎麼妨害自由」、「這一定告不成，一定要反告對方誣告」。

針對此案，律師陳亮佑受訪時表示，既然社區要求外送員不能進入，當然不能強行進入，否則該名外送員可能會涉及另一罪名。許多外送員則建議，工作時永遠不知道會遇到什麼狀況，一定要在身上加裝密錄器，才能自保。

(中時新聞網)