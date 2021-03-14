第一批運抵台灣11.7萬牛津(AZ)疫苗是否下周開打？疫情指揮中心發言人莊人祥今天指出，食藥署預計周三(17日)完成檢驗，後續還要貼標籤，也需要把疫苗運送到各個衛生機構，至於疫苗開打時間指揮官陳時中近日會對外宣布。

針對多國傳出施打牛津AZ疫苗後引發血栓問題，莊人祥表示，歐洲有些國家打AZ疫苗後發生血栓事件，歐洲藥管局也在進行調查，歐洲藥品管理局至今沒有直接證據證實血栓是因疫苗引起，且AZ疫苗帶來的效益仍大於風險，並沒有建議停止施打。

目前法國、英國、澳大利亞、加拿大、韓國等國家仍持續施打，指揮中心會持續觀察歐洲藥管局針對血栓事件所做的調查結果。莊人祥表示以英國來說，目前施打AZ疫苗者不良反應比率為百萬分之17.9，施打BNT疫苗則為百萬分之21.1。

先前調查的醫護人員可否反悔不打？莊人祥表示，接種意願調查結果只是作為參考，醫護人員最後要不要去打，由醫護自行決定。

至於未來蔡英文總統要不要率先施打疫苗？莊人祥說，公布首波優先施打名單後會再做說明，這部分無法幫總統作決定。

而台灣向COVAX(疫苗全球購買計畫)採購476萬劑疫苗，首批劑量遇到轉折導致遲未能來台，對此莊人祥坦言「確實遇到一些轉折」，但持續解決中，也開始著手聯繫運送問題，只要確定運送時程和運送數量會立刻對外說明。

另世衛組織(WHO)日前批准美國嬌生藥廠疫苗緊急使用授權，這是繼AZ、BNT／輝瑞後，第三款被納入COVAX的疫苗，嬌生承諾將提供5億劑給COVAX，期望最遲7月交貨。對此，莊人祥表示，先前就曾單獨與嬌生接觸，但該公司回應只會透過COVAX提供疫苗，未來COVAX若詢問各會員國是否需要採購嬌生疫苗時，我國當然會討論，只是尚未收到COVAX相關訊息。

(工商 )