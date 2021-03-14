推動地方創生，台南市新營區公所舊警察宿舍改造計畫獲國家發展委員會通過，將變身為「新營區微型創新教育體驗基地」，目前工程正加緊趕工中，日前又獲600萬元經費補助，升級室內裝修、添購基本設備，預計9月完工，即可進行新創團隊進駐遴選。
新營區長魏文貴表示，新營是溪北地區最重要的宜居及教育重鎮，因此擇定緊鄰新營文化中心南側的閒置舊有警察宿舍，做為地方創生的微型創新教育體驗基地，鄰近有綠川廊道、美術園區及南瀛綠都心公園，具藝文、休閒及生態豐富場域優勢。
體驗基地是全國第1個以教育為主題，也是全國第1個核定的都會型地方創生計畫，獲2000萬元補助經費，園區改造工程今年初正式開工，先將屋齡50年的老屋進行結構補強，後續將改造建物版面及周邊設施與景觀的串連，預估將在今年9月底完工。
公所日前又爭取「110年度地方創生公有建築空間整備活化」經費500萬元，再加上市府配合款100萬元，改善基地室內空調、照明、監視器、保全、窗簾、消防及公共設備等室內裝修工程，未來民眾在園區內體驗創新教育時，將會提供更友善及親子共融的環境。
(中時 )
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