【政新鮮】陳柏惟被提罷免竟稱「與有榮焉」 刪Q總部嗆：不要臉天下無敵

罷免台灣基進立委陳柏惟連署進入第二階段，而陳柏惟則批評這些人是選擇跟國民黨站在一起的「假公民」。對此，罷免案領銜人楊文元要陳柏惟好好想一下為何會面臨罷免，不要只會亂貼標籤，並指大家對他到底有做了什麼都很無感，他還反嗆陳柏惟，若不願面對問題，暑假一定送他回高雄；支持罷免案的大里區立仁里里長鄭伯其也開砲，批評陳柏惟只會製造對立。

《中天新聞》報導，楊文元14日受訪時表示，我們罷免團體一出來，他就抹黑我們是新黨，接下來在抹黑我們是中國共產黨，然後抹黑我們是國民黨，之後還會不會說我們是其他黨，都可想而知，「罷免沒有藍綠問題，沒有統獨問題，為何陳大立委面對人民反對的聲音時，只會貼對方標籤、抹黑對方，證據哪裡？」

楊文元指出，陳柏惟從當選到現在，還有他當選以前，都扛著抗中保台大旗，但他到底為台灣的國防做了什麼？到底為台中第二選區做了什麼？「我們都無感，我們都不覺得你有做了什麼，每天只會講幹話，讓台中被笑，好好想一下人家罷免你的理由」。

楊文元認為，陳柏惟不要一直扯東扯西、亂貼標籤，有證據再講，沒證據不要一直暗示或貼人家標籤，那是沒有用的，他更直言，若陳柏惟不願意去面對 自己的問題，「今年暑假我們一定送你回高雄」。

對於陳柏惟的言論，鄭伯其則表示，陳柏惟一路以來只會製造對立，過去他要罷免別人，稱這是民主的展現；等到自己要被罷免，就開始抹紅抹黑，製造對立，這樣對嗎？「所有支持罷免的人都是猴子，只有你是獅子；所有罷免你的人都是中共派來的、你這種言論對嗎？」

行使公民權錯了? 陳柏惟嗆支持罵免是「假公民」

(中時新聞網)