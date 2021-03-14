國片《揭大歡喜》上映期間適逢白色情人節，主演的謝沛恩、郭雪芙14日特別出席「情人節專場」會粉絲，兩人現場抽出兩位幸運粉絲送出花束，還送上電影主題曲〈世界是個舞台〉的歌詞小卡，紀錄下《揭大歡喜》中最浪漫的元素。

謝沛恩在片中翻唱知名情歌〈我的女孩〉 (My Girl)，她表示這首歌是媽媽賴佩霞教她彈的第一首鋼琴曲，對謝沛恩來說別具意義，能夠被收錄成為電影片尾曲，她特別開心。提到白色情人節，郭雪芙說自己情人節多半在工作，有時候還得靠粉絲提醒，才讓她想起是情人節，她認為在特別節日很享受一個人吃一頓大餐犒賞自己，也覺得這是好好享受生活的一種辦法。

電影主題曲〈世界是個舞台〉由導演魏瑛娟親手填詞，金曲獎最佳國語女歌手魏如萱演唱，歌曲則是由資深製作人陳建騏譜曲，恰巧該片兩位導演魏瑛娟、陳宏一及陳建騏都是水瓶座，三人一起為《揭大歡喜》打造出最具特色也最浪漫的主題曲。

(中時 )