兩位日本北海道大學的官員說，在緬甸發生政變後，日本在思考如何處理緬甸的第1枚人造衛星，避免衛星的高科技設備變成軍政府的統治工具。

路透社報導，這枚耗資1500萬美元的衛星，是由日本北海道大學、緬甸航太工程大學（MAEU）所共同開發的，雖然體型不大，僅有50公斤，分類上屬於微衛星，但是它是一款農漁業資源監看衛星，安裝著高解析度的照相機。現

人權活動家和日本的一些官員擔心，緬甸軍政府會把這種衛星用於軍事目的，比如監看人們的活動。

北海道大學表示，他們已與日本宇航機構(JAXA)進行討論，決定先擱置衛星的投放工作。該衛星正在國際太空站上，由JAXA和北海道大學管理。

北海道大學的第2位官員說，當初與緬甸航太工程大學的合約中，沒有具體說明該衛星不能用於軍事目的，但是衛星的資料是由日本方面接收，緬甸官員不能單獨獲取，因此日本仍有權審核資料用途。

另一方面，自政變以來，北海道大學就一直無法聯繫緬甸航太工程大學的校長，也就是Kyi Thwin教授，不止如此，整個學校似乎處在停擺狀態，沒有回應北海道大學的呼喚。

這枚衛星是在今年2月20日從美國甘迺迪太空中心發射，是隨著國際太空站的運補過程中，同時送抵國際太空站，被分類在日本的「希望艙」中。JAXA宇航員野口聰一是目前在太空站上的7名組員的其中一名。

日本是緬甸的援助國之一。在譴責暴力的同時，日本沒有像美國和其他西方國家那樣，採用一經濟制裁的方式懲罰緬甸，他們認為這樣只會苦了平民百姓。至於非民生必須的太空高科技，就選擇抵制，避免成為迫害人民的工具。

(中時新聞網)