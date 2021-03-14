珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今晨臉書帳號遭惡意檢舉為「已限制帳號」。（取自潘忠政臉書）

藻礁議題由冷轉熱，連署份數更上看70萬，但沒想到就在這個時間點，公投領銜人潘忠政自爆，自己臉書帳號遭停權，30天內不能直播、登廣告，質疑是被有心人士惡意檢舉。此事曝光後，引發各界關注，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇今(14日)對此質疑，一個公民行使法律賦予權利過程，只是因為這些執政黨、政府不開心，就用這種抹黑的方式，「你會不會覺得你們太低級了一點？」

潘忠政今在臉書貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」，他說，過去從來未有類似紀錄，因此懷疑是被網軍惡意檢舉。潘認為，他平時未將臉書當作重要社群管道，即使限制直播、登廣告也無傷大雅，直播能請公投小組協助，短期間也無刊登廣告的需求，因此對他影響不大，只是不知臉書審核機制到底如何運作。

王鴻薇14日在《中天辣晚報》表示，潘忠政之前被說成是中共同路人、拿政府好幾千萬 ，但即使被抹黑、潑糞，還是沒辦法制止潘老師保護藻礁，結果現在連臉書發文、廣告、直播都被限制；但她老實說，潘老師不需要廣告了，因為支持珍愛藻礁公投的人太多！

看見此狀況後，王鴻薇更指出，「我覺得這件事情，就是一個公民、環保團體行使法律賦予權利過程，只是因為這些執政黨、政府不開心，就用這種抹黑、潑糞的方式，你會不會覺得你們太低級了一點，真的非常低級。」

(中時新聞網)