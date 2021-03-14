面對前次交手打破開季20連勝的對手裕隆納智捷，台啤14日上演逆轉秀，儘管一度落後到16分之多，台啤仍靠洋將米勒貢獻17分、24籃板、3助攻、3抄截與3火鍋的超級全面表現，終場74比61逆轉擊敗少了3名主力的裕隆，3連勝到手。

上半場打完只得28分，且處11分落後的台啤，第3節徹底爆發，靠著米勒權能發揮，以及李啟瑋、周伯勳、黃鎮等人火力，單節轟下25分，且讓裕隆只拿10分，場上局面頓時改觀，隨後末節台啤持續擴大領先差距，最後反以13分之差贏球。

裕隆以盧冠良15分最高，斑霸也拿10分、9籃板，可惜少了克里斯馬斯、林宜輝與周柏臣3名主力，裕隆沒有辦法再次扳倒聯盟龍頭台啤；只是周柏臣選在白色情人節這天，跟女友前往戶政事務所登記結婚，接下來就看他是否會辦喜宴了。

SBL結束本周板橋賽事後，接下來將會移師桃園巨蛋體育館連打3周例行賽，下次將於20日周六進行，將由裕隆出戰璞園、九太遭遇台銀。

(中時 )