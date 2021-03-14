34歲大陸女星王子文岀道多年，因演出《歡樂頌》中曲筱綃一角走紅，近日她參加相親節目，鬆口承認「我確實有個小孩」，立刻掀起陸網討論，孩子生父身份也引發外界各種猜測，今（14日）其工作室就發聲明回應了。

王子文近日在相親節目《怦然再心動》自爆已當媽，坦言有個已經7歲的兒子，節目播出後，王子文也在微博曬出和兒子的合照，發文：「豆芽，媽媽愛你」，立刻衝上微博熱搜榜，不少網友心疼她不容易，讚她夠坦然。

王子文曬和兒子的合照。（圖／翻攝自微博）

王子文曾演過《男人幫》、《如果蝸牛有愛情》、《了不起的兒科醫生》等電視劇，出道以來相當低調，不曾公開戀情，只和賈乃亮、劉豐源傳過緋聞，其中，她和劉豐源在2011年因為合作《家，N次方》結緣，男方過去曾在微博PO過兩人親暱合照，網友便開始瘋猜孩子生父是她，並傳出劉豐源其實是個富二代。

針對網上的眾說紛紜，王子文工作室就發出聲明，強調網上所傳「王子文兒子生父是劉豐源」、「王子文與富二代結婚」、「王子文結婚又離婚」、「王子文兒子生父曝光」等言論都是虛假消息，並表示已委託律師進行取證，若再有傳播虛假言論的情況，「本工作室將採取零容忍態度並立即啟動訴訟程序，堅決追責到底」。

王子文工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)