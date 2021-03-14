三接案引發外界對台灣供電設施的關注，蔡英文總統今天表示，雲林海線日照充足，很適合發展太陽光電，養殖漁業也有蓬勃的發展，所以發展光電，尤其是漁電共生，一定要在雲林把這件事情做得成功。

蔡英文總統今天晚間出席「臺北市雲林同鄉會總會『第21屆第一次會員大會、第20屆與第21屆理事長交接暨理監事就職典禮」，肯定雲林同鄉會對社會的奉獻及付出。

蔡英文指出，臺北、新北有非常多雲林鄉親，雲林人也都感到非常驕傲來自雲林，有一次有人在臺北市的公車上看到有1個女生背1個書包，上面寫大大4個字「雲林女兒」，表示來自於雲林的光榮感跟對故鄉的感情，一定非常深。

過年後，她第一個出臺北的行程就是到雲林，蔡英文表示，雲林很重要，不但是農業的首都，也是綠能發展上非常重要的地方，雲林海線日照充足，很適合發展太陽光電，養殖漁業也有蓬勃的發展，「所以發展光電，尤其是漁電共生，我們想到的就是雲林，一定要在雲林把這件事情做得成功」。

她說，政府用了前瞻基礎建設計畫，有系統地做很多基礎建設，希望在雲林，農村的建設及基礎建設可以有系統地做，而不是零碎的，不論是改善排水，還是整建道路，都是有系統地在雲林執行中央的政策，要讓雲林的農漁民朋友，可以在更好的環境底下，從事他們的工作，也讓大家在臺北也比較能夠放心故鄉的情況，「我們會跟雲林人站在一起，把雲林發展到最好」。

蔡英文強調，雲林人的特性就是很團結，雲林人還有1個特性就是非常注重公益，所以不論是獎學金或者是對弱勢者的照顧，雲林同鄉會都非常踴躍、團結，她要謝謝同鄉會為社會做出很多貢獻，也相信同鄉會一定會持續的開枝散葉、創造更多的成果。

(中時 )