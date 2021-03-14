六暉-KY(2115)董事會通過去年度股利，每股擬配息逾1.49元，及每股擬配股逾1元，合計每股2.5元，股東常會訂於6月24日召開，並改選董事案。

光耀 去年每股賺2.71元
聚陽 前二月每股稅前賺2.15元

(工商 )

#六暉-KY #每股 #股利 #年度 #董事會通過