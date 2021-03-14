六暉-KY去年度股利 每股2.5元 20:512021/03/14 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六暉-KY(2115)董事會通過去年度股利，每股擬配息逾1.49元，及每股擬配股逾1元，合計每股2.5元，股東常會訂於6月24日召開，並改選董事案。 光耀 去年每股賺2.71元 聚陽 前二月每股稅前賺2.15元 (工商 ) #六暉-KY #每股 #股利 #年度 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南僑派息2元 今年聚焦三利多 04:102021/03/13 證券．權證 陽明 Q1獲利拚倍增 04:102021/03/14 證券．權證 新北治安六都第一 侯友宜：治安永遠是擺在第一位 12:012021/03/14 社會 蘋果Mini LED新品呼之欲出 3檔概念股營運大步走 19:002021/03/14 財經 雲林六房媽恢復遶境 信徒欣喜若狂 14:392021/03/14 寶島 台化去年EPS 3.34元 配息2.5元 04:102021/03/13 證券．權證 《緝魂》票房破5000萬發紅包 林暉閔喊破億「裸體跳鳥人舞」 21:052021/03/14 娛樂 京元電去年營收、獲利 雙創高 04:102021/03/13 證券．權證 吳子嘉分析六都選情：有人要失業 宅神吃了一驚 23:252021/03/14 政治 比特幣吹號角 數位資產大隊開步走 04:102021/03/14 產業特刊 打卡拍照只是觀光 邱一新：我想要「有一些遭遇」的旅行 14:132021/03/14 健康 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 半導體狂砍犯了致命傷 台積電殺到585小心還有地雷 - 財經 外資吃貨200億藏魔鬼 散戶小心別被騙了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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