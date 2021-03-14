便利商店商品豐富的生活機能深受民眾歡迎，在台灣更發展成密集的產業鏈，四大超商在街邊巷口隨處可見。不過在90年代，有一間複合式連鎖休閒零食店比四大超商更早就曾風靡全台，近日剛好有民眾路過一間當年的超商霸主「小豆苗」，瞬間讓在場七年級生湧現當年回憶，直呼「看電影前一定要先去！」

原PO在臉書《路上觀察學院》分享，「全台僅存二間小豆苗」，圖拍攝自台中市中區中華路二段上的小豆苗。並透露，另一間則是位在花蓮縣花蓮市中山路上。

貼文一出，網友陷入「回憶殺」，紛紛熱議，「記得以前是賣各式零食的」、「零食秤重賣」、「變老豆苗了...」、「這家我常去，但我都買電影票」、「以前是只有買糖果零食，不是便利商店」、「去日新看電影一定要先去小豆苗」、「這間戲票賣的比其他商品還多」。

小豆苗便利商店創立於1986年，當時以日本開架式零食零售為範本，第一間開在淡水英專路上，全盛時期甚至成為國內最早成立加盟系統的企業。不過後來也隨著四大超商崛起漸漸式微，直到2011年結束營業。目前國內雖有門市持續存在，但業者和母企業已無業務相關。

據了解，小豆苗店內除了會販售傳統零食、小吃外，令許多網友印象深刻的反而是還會販售電影票。儘管目前全台現存店面越來越少，但一位網友指出，花蓮店的生意超好，主要就是賣家長的回憶殺，「許多外來客會特別來這家店回味。」

(中時新聞網)