美股近期因公債殖利率一度飆高到1.6%以上，造成股市的回檔，其中Nasdaq指數跌幅最重，從14375點回檔至12397點，累計下跌1778點，波段跌幅高達12.3%，不過本波台股相對抗跌，不僅沒跌破季線，下方缺口15429點也沒回補，最低指數只回檔至15636點，波段跌幅約6%，原因是傳產、金融撐盤（這可從道瓊指數創下歷史新高得知）。

3/11大盤補量站上所有均線，照理講轉為多方控盤，但外資卻異常謹慎，當天現貨買超194億，卻在期貨市場放空6257口，顯然對於後續行情還有所顧忌，但本周周線收紅，就可以避免周線連三黑，對於多頭將是好消息，因為周線連三黑一般會被認定為中空。所以接下來行情可能比較會走高檔區間震盪（除非交易量可以逐漸擴大），3月中旬過後操作難度增加。

據《日本經濟新聞》 報導，在科技產業聚集的台灣，相關企業業績出現大幅成長。台灣 19 家名列日經亞洲300強 （Asia300）的科技公司，今年2月營收年增46.4%，創下 2013 年統計開始以來的最大增幅。台灣19家主要科技公司的2 月營收合計達到台幣9374億元，創下歷年2月新高紀錄。在19家企業當中，約有7成 出現2位數的成長。因此建議可往低本益比低檔的中小型電子股做篩選，畢竟目前傳產或原物料族群漲幅已大，相對地本波電子股比較壓抑，另外一方面若能找出高殖利率的股票，來對抗通膨或比債券殖利率高出許多，法人或是大戶應該還是有可能買單。

另外，一個部分可轉往缺貨概念去做選擇，畢竟報價上揚就是毛利提升最好的方式，群聯3/11召開法說會，去年每股約賺44元左右（因有業外入帳），不過去年Q4本業還是獲利6.92元，扣掉業外，群聯本益比仍然相對偏低，且Nand Flash控制晶片最高漲幅有機會來到50%，對於今年群聯獲利將是大大加分。

目前傳出漲價的還有驅動IC，其中敦泰自結1月稅前獲利高達1.08元，若後續還有二次漲價，那麼今年敦泰要賺一個股本並非難事，以目前本益比來看並不會太高。

隨著車用晶片需求大舉回升，6吋及8吋晶圓代工產能全面吃緊，國內MOSFET業者坐擁地利之便，獲得晶圓代工廠產能支援，在大陸MOSFET廠調漲價格10～20％幅度後，業界預期台灣也會漲價以反映成本。杰力去年獲利9.27元，1月份營收1.93億還創下歷史新高，今年也有挑戰1個股本實力。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)