宇宙人13日受邀擔任2021 GQ Suit Walk 臺北紳仕俱樂部紳士大使，由訂製西服品牌STYDER量身打造三位團員一身靚裝，充滿紳士風範地在活動上一口氣演唱了〈那你呢〉、〈不用大腦〉、〈陪我玩〉、〈明天留給我〉、〈如果我們還在一起〉共5首歌，也讓現場歌迷直呼簡直「帥翻了」、「最喜歡穿西裝的宇宙人」。

宇宙人表示很高興受邀擔任2021 GQ Suit Walk 臺北紳仕俱樂部紳士大使，第一次擁有「全訂製西服」穿上特別有自信，小玉說：「演出時被自己帥到自信爆棚！」宇宙人也感謝品牌STYDER「英國頂級布料品牌 holland and sherry」的布料，量身訂製，經驗老道師傅從布料、領口、扣子每個細節搭配宇宙人都參與討論非常特別的體驗。

阿奎表次：「還沒擁有訂製吉他就先有一套訂製西裝，穿上西裝所有舉止都變氣質，很久沒有看到宇宙友了，今天看到這麼多人也讓我們更有自信。」方Q則說：「穿上西裝可以矯正駝背，帥到走在101裡面感覺101是我開的。」談到工作計劃，宇宙人透露即將發第五張專輯，新專輯歌寫太多還在琢磨，期待趕快有新作品新專場演唱會與大家見面。

阿奎玩槌球架勢十足。（相信音樂提供）

小玉（右）和方Q穿著訂製西裝玩西洋棋。（相信音樂提供）

小玉。（相信音樂提供）

(中時 )