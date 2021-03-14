北市重慶北路傳火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝(圖/北市消防提供)

火災現場一片狼藉

深夜不平靜，台北市大同區重慶北路一處民宅3樓，驚傳三級火警，烈焰從屋內不斷竄出，場面相當驚悚，消防人員已經到場，根據了解，現場1名年約47歲男子，手腳1度燙傷，意識清醒，送馬偕醫院治療。

(中時新聞網)