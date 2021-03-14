北市重慶北路火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝 21:182021/03/14 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市重慶北路傳火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝(圖/北市消防提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市重慶北路傳火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝(圖/北市消防提供) 火災現場一片狼藉 訂閱影音： 中時新聞網 深夜不平靜，台北市大同區重慶北路一處民宅3樓，驚傳三級火警，烈焰從屋內不斷竄出，場面相當驚悚，消防人員已經到場，根據了解，現場1名年約47歲男子，手腳1度燙傷，意識清醒，送馬偕醫院治療。 鄰居亂丟保險套！超噁畫面曝 網驚：太大包了 火場直擊影片》駁二特區大火 烈焰沖天 倉庫火海中瞬間倒塌 (中時新聞網) #重慶北路 #火警 #烈焰 #北市 #亂竄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江宏傑、福原愛驚傳婚變 藍議員分析曝隱憂 22:062021/03/03 政治 疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出 10:442021/03/11 社會 劉德華拍塵爆戲驚傳濺血意外 工作人員驚慌急救畫面曝光 11:282021/03/08 娛樂 八里掩埋場悶燒 臭襲雙北民抓狂 04:102021/03/02 地方新聞 彰化市民宅傳奪命火災 2、3樓竄濃煙1死2嗆傷 16:342021/03/09 社會 新莊洗衣店凌晨起火 消防破壞陽台救出一家5口 08:502021/03/14 社會 北市松山某高中驚傳女子墜樓命危 校方：還在釐清 16:502021/03/05 社會 抖音片驚見黑衣人亂入警車惹議 警澄清：助修車非犯人 08:212021/03/10 社會 眼鏡蛇竄家中淋熱水、亂棒打死 PO照苦換6個月徒刑 11:132021/03/09 社會 最強老闆！瓦斯外洩店內爆出紅色烈焰 他徒手跩出店內滅火 13:382021/03/05 社會 男假冒妻LINE抓猴 反吃官司 警查個資砸情敵車 記過送辦 04:102021/03/05 社會新聞 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 北市重慶北路火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝 - 地方萬象 黑道轉行不打殺 周賺百萬還爽住別墅 門口停滿雙B車 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 高中生開賓士撞傷女騎士 閏密發文控訴 駕駛家屬：負責不逃避 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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