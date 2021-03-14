「藝如春風走透透」系列活動14日新化大目降廣場登場，市長黃偉哲特別到現場與民眾同樂。（劉秀芬攝）

藝術卡車下鄉，由台南市文化局所規畫的「藝如春風走透透」系列活動，14日開到新化區大目降廣場演出，由「嬉班子非洲鼓舞劇團」帶來《赤跤紳士台非融和鼓舞演唱會》，市長黃偉哲特別到現場與民眾同樂，現場也擠滿熱情的觀眾。

黃偉哲說，希望藉著藝術下鄉的卡車，更深入到更多偏遠村里或地方，而不是只能在大的展演場才能看到表演，恰好新化展演廳正在修繕，藉著這個活動，讓新化的大小朋友，因為疫情的關係沒有辦法出國的朋友，可以藉著這個機會看到許多國際表演。

今日演出的「嬉班子非洲鼓舞劇團」成立於2005年，因為對非洲文化藝術的熱愛，以最純正的西非鼓舞在各地演出。其使用非洲樂器包含 Djembe鼓、Balafon木琴、Kora弦琴、N’goni弦琴、Flute笛子等，並且創作連結非洲與台灣的故事，開拓全新的音樂風格與演出型態。

「藝如春風走透透」今年以舞台車形式巡迴大台南共計33場次，文化局與各區區公所合作，現場更贈送限量口罩，各區公所更於現場推出不同趣味的宣導攤位，吸引民眾參與。

(中時 )