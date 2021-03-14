台北市大今天在109學年度大專棒球聯賽奪下暌違21年的冠軍，除了先發投手許育銘外，教練廖文男還特別點名第2任左投楊孟沅，他歷經關節唇撕裂傷的辛苦復健，直到大四才復出，今年畢業的楊孟沅也要投入選秀，盼有機會一圓職棒夢。

畢業於青棒強權平鎮高中的楊孟沅，高中時期沒有獲得太多機會，升上大學後，大一首場比賽協會盃時，被教練發現狀況不適，之後到醫院檢查發現關節唇撕裂傷，接受手術復健了3年，直到去年協會盃才復出，今天他在大專盃冠軍戰後援2.2局，投出3次三振、無失分，助隊成功守住勝果。

「本來以為復健很簡單，沒想到狀況反反覆覆，這段時間對我打擊很大，本來也有想過要放棄，但既然回來了就想要再拚拚看。」楊孟沅在接受同是平鎮畢業的投手古林睿煬推薦下，赴台中找了防護員持續復健，終於獲得成效，現在投起球來不會疼痛，最快球速也從高三時的131公里進步到142公里。

「我也不知道不會痛後就越投越快。」楊孟沅笑著說，大學前3年出賽紀錄幾近空白的他，也希望在大學最後一年投出成績，獲得職棒球團青睞，「今年會報名中職選秀，但若沒有機會的話就先去業餘球隊磨練，之後再挑戰看看。」

(中時 )