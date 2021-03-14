大陸共享行動電源業者怪獸充電13日向美國證券交易委員會（SEC）遞交首份招股書，該公司的豪華股東陣容也浮上檯面，其中包括阿里巴巴、高瓴資本、小米等。怪獸充電擬在那斯達克上市，暫定集資規模為1億美元，有望成為共享行動電源第一股。

每日經濟新聞報導，怪獸充電於2017年5月在上海成立，招股書援引艾瑞諮詢數據顯示，以2020年總收入計算，怪獸充電是大陸最大的行動設備充電服務提供商。截至2020年12月31日，怪獸充電已建構包含逾66.4萬POI（點位）的共享充電網路，涵蓋大陸1,500個地區，累計註冊用戶超過2.19億。

招股書指出，怪獸充電在上市前的股東架構中，阿里巴巴透過Taobao China Holding持股16.5％，高瓴資本透過HH RSV-XXII Holdings Limited持股11.7％，小米創辦人雷軍旗下順為資本透過Shunwei Angels III持股8.8％。

在創辦團隊方面，怪獸充電創辦人、董事長兼執行長蔡光淵，共同創辦人兼營運長徐培峰，以及共同創辦人兼商務長（CMO）張耀榆分別持有6.6％、4.6％和1.2％的股份。

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