儘管近期大陸股市回調，但投資者進場熱度依舊不減。截至2021年2月，滬深兩市投資者數量首次超過1.8億，且自2020年7月兩市投資者突破1.7億後，僅用7個月時間，新增投資者數量就超過1,000萬。

上證指數12日收漲0.47％至3,453.08點，但自2月以來累計下跌1.49％。

券商中國報導，公開數據顯示，2021年2月滬深兩市新增投資者數量達160.94萬個，已連續12個月單月新增投資者數量破百萬。

此外，2月A股日均成交額為人民幣9,600億元，月減約12％。2月新增投資者數量雖然年增約8成，但月減2成，顯示投資者避險情緒較為濃厚，雖然新增投資者速度減緩，但是機構投資者較自然人投資者的表現更為淡定。

展望大陸股市，銀河證券策略分析師曾萬平團隊最新報告指出，從目前的經濟、政策等角度分析，A股市場不具備持續大跌的條件。一、貨幣政策方面暫時沒有系統性收緊訊號，且流動性大轉折點還未到來。二、大陸宏觀經濟處於復甦態勢，宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性。

曾萬平認為，2021年需要提防高估值下跌風險，但是從長期來看，科技龍頭公司的「長牛」趨勢沒有結束。看好互聯網資訊技術領域，半導體、雲端運算、互聯網、消費電子等細分領域的科技龍頭。

(工商 )