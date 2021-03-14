遠雄建設台南「明日讚」預售屋踢到鐵板了！在政府房地合一稅2.0祭出後，媒體大篇幅報導台南「無懼打房，千人搶買預售屋」，引起內政部重視，今日偕同台南市府及南區國稅局展開聯合大稽查，不但發現部分違規行為，且認為遠雄以抽籤付訂方式營造搶購潮的行銷手法十分不當，將嚴重影響交易秩序。

內政部今晚發出新聞稿指出，今(14)日已針對台南遠雄建設「明日讚」預售屋造成大批人潮搶購事件，會同台南市政府、財政部南區國稅局，進行聯合大稽查，並將朝向違反公平交易法第25條等規定查處。

內政部指出，該建案由遠雄建設委託同集團遠雄地產代銷，由代銷業務人員通知客戶13日到說明會場參與抽籤，中籤者須先提供10萬元支票給業者後才給予「優先購買證明單」，但還得等到5月底建案正式公開銷售後，才會與客戶確認是否簽訂購屋證明單及契約。13日說明會共簽訂205組優先購買證明單。

內政部表示，今天稽查初步發現，該建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響預售屋交易秩序情事，後續將由台南市府限期請業者提出說明及事證，如認為有影響交易秩序欺罔或顯失公平行為，將依公平法第25條規定，移送公平會處理，最高可開罰2,500萬元。

此外，今天稽查並發現，購屋證明單並無經紀人簽章，已違反《不動產經紀業管理條例》規定情形，將由市府依法開罰，最高可裁罰30萬元。

內政部強調，買賣雙方對預售屋交易行為均應審慎為之，建商及代銷業者銷售手法更應正當。遠雄台南「明日讚」案，業者以抽籤付訂方式營造搶購，不但不利消費者購屋及議價決定，更將嚴重影響交易秩序，非常不當。

內政部將請不動產開發業及代銷業公會，積極要求同業守法自律，切勿刻意營造搶購風潮以趁機哄抬炒作，並共同譴責罔顧市場交易秩序之行為。

(工商 )