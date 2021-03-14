周一起東北季風明顯減弱，北部回暖、全台大熱！中央氣象局表示，接下來一周天氣偏暖，早晚也不太冷，大致為偏東到東南風的天氣；壞消息是沉降穩定，幾乎沒什麼降雨機會，中南部水庫想盼到雨水解渴，恐怕要再等一陣子。周六（20日）下一波冷空氣報到，迎風面再度轉濕冷。

白天高溫約30度，是未來一周的天氣寫照，且降雨機率不高，僅花蓮、台東下半周有局部陣雨。天氣風險總經理彭啟明指出，未來一周天氣沒有太多變化，缺乏明顯系統影響，整個西半部維持晴到多雲，「仍然是需要省水的天氣」。

臉書粉絲專頁颱風論壇也呼籲民眾節約用水，因可預期的未來，並沒有降雨解渴的趨勢。另外就是要特別留意空氣污染，由於沉降穩定、風力微弱，大氣污染物容易滯留陸地，除了防曬，更要注意空品不佳。

周六下半天起新一波鋒面抵達，緊接著濕冷空氣南下，氣溫驟降、北部和東北部又要轉濕冷，低溫下探14、15度，雨勢也會比較明顯。

(中時新聞網)