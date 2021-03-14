繼丹麥、奧地利之後，挪威13日也通報，成人施打牛津／阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後，出現血栓反應的案例。愛爾蘭衛生部14日宣布，在與專家委員會討論過後，AZ疫苗必須「被延後」（deferred）施打。

愛爾蘭衛生部在官方推特寫道，在與「保健產品監管局」研商後，「國家免疫顧問委員會」建議暫停使用AZ疫苗。

衛生部長唐納利透過推特表示，這是為求謹慎，而採取的「預防性措施」。愛爾蘭已接種逾11萬劑AZ疫苗，約占該國注射量的20％。

(中時 )