味全龍隔21年回歸中職一軍戰場，首戰客場對上統一獅，由王牌投手王維中先發，這也是他中職初登板，龍隊前4局還保有1分領先，不過在超過設定用球數情況下，王維中堅持續投第5局，不料被統一獅姚雨翔代打敲出超前安，最後統一獅3比2贏球，王維中賽後很遺憾，給自己首秀評分不及格。

王維中前4局無失分，而味全龍則靠3局上半失誤攻上得點圈後，洋炮赫雷拉敲出中職首安，且帶有1分打點，味全龍在此戰先馳得點，這也是龍隊回歸首分。

不過5局下半王維中在超過70球後堅持續投，被林安可敲追平分後退場，龍隊換投呂偉晟沒能止血，之後獅隊姚雨翔代打建功，敲出2分打點安打，失分都算在王維中頭上，總計4.2局被敲5安、失3分，另有3次三振，承擔敗投。

「給自己評分不及格，有時候覺得見好就收，但真的很想為球隊多守下一局。」王維中表示自己想做到先發投手該有的責任，「把局數拉長、減輕牛棚負擔，可能真的太過勉強，最後1個出局數還是覺得很可惜，假如那球守下來，或許狀況會不一樣。」

此戰也是王維中返台後用球數最多的比賽，共投83球，一年多沒有正式比賽經驗，王維中認為並沒有影響，不過原本預計會很緊張，但今日「反常」有一點太平常心了。

(中時 )