義大利大部份地區 周一開始加強封鎖至復活節 22:042021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利新冠疫情愈來愈嚴重，包括首都羅馬和金融中心米蘭等全國大部份地區，周一開始加強封鎖至4月初復活節。 封鎖區內學校停課，非民生必需品商店關閉，民眾只能因工作、看病或緊急事故才能出門。義國累計確診人數全球第七高。 南投毒咖啡產銷一條龍 還冒用名車標誌行銷 義國一歐元賣屋惹議 (工商 ) #義大利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駐德代表處花錢買地方廣告 外交部：與德國議員無關 18:142021/03/14 政治 與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位普仁小太陽 14:182021/03/14 寶島 義大利國寶手筆 麗格盡享異國奢華 04:102021/03/14 財經焦點 3／15國際消費者權益日 三大價值主張從你我開始 14:322021/03/14 財經 海線贈樹苗鼓勵植樹 要讓學校再現綠色空品旗 10:342021/03/14 寶島 社評／研發經費增幅為何高於軍費 04:102021/03/14 焦點新聞 G7、歐盟批中國 侵蝕香港民主 04:102021/03/14 產業財經 俄羅斯逮200名反對派 布林肯籲終止迫害獨立聲浪 14:252021/03/14 國際 美國國運關鍵的5個10年 04:102021/03/14 時論廣場 經濟部10年計畫 要囤3個月用水 04:102021/03/14 焦點要聞 旺報社評：大陸兩會看點系列四》隱晦的統一時間表 19:092021/03/14 旺報社評 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 外資吃貨200億藏魔鬼 散戶小心別被騙了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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