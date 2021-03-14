義大利新冠疫情愈來愈嚴重，包括首都羅馬和金融中心米蘭等全國大部份地區，周一開始加強封鎖至4月初復活節。

封鎖區內學校停課，非民生必需品商店關閉，民眾只能因工作、看病或緊急事故才能出門。義國累計確診人數全球第七高。

(工商 )