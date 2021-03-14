星國總理李顯龍 盼年底重新開放外國旅客入境 22:042021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BBC周日播放新加坡總理李顯龍專訪，他希望最快在今年底或明年能重新開放外國旅客入境，因為愈來愈多國家加快新冠疫苗的接種速度來對抗疫情。星國有570萬人口，迄上周一止僅約61.1萬人接種疫苗，其計劃年底前完成全民接種。 促進國際觀光 台東機場改善工程3月底動工 美中摩擦繼續 李顯龍不選邊站 (工商 ) #新加坡 #李顯龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涵碧樓去年營收逾7億 破新高 04:102021/03/13 財經要聞 蘇巧慧討資源 蘇貞昌當然支持 04:102021/03/13 政治要聞 搶旅遊商機 星紐澳推互免隔離 04:102021/03/14 國際大事 新加坡逐步開放邊境 已打疫苗者可望適用「旅遊廊道」 20:572021/03/12 國際 捷克國內疫情惡化 04:102021/03/14 專題周報 澳洲防疫成功救觀光 與新加坡推旅遊泡泡 14:242021/03/14 國際 先接種疫苗再出征 國手們觀望 04:102021/03/14 生活新聞 職場達人－智耕創新執行長 推廣低鉀蔬菜 黃明發造福腎友 04:102021/03/13 產業特刊 停業半年 玩家企盼 飛行傘4月再現天際 04:102021/03/13 地方新聞 勝利星村成熱門景點 用畫筆、相機記錄園區之美 18:192021/03/13 寶島 一國兩制是句號還是分號 04:102021/03/13 時論廣場 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 美債市又爆了 謝金河曝下周股市不妙 - 財經 半導體狂砍犯了致命傷 台積電殺到585小心還有地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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