BBC周日播放新加坡總理李顯龍專訪，他希望最快在今年底或明年能重新開放外國旅客入境，因為愈來愈多國家加快新冠疫苗的接種速度來對抗疫情。星國有570萬人口，迄上周一止僅約61.1萬人接種疫苗，其計劃年底前完成全民接種。

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