被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇日前在臉書PO影片影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭藻礁保護工程款約7000萬，引起外界撻伐，同黨台北市議員王世堅更表示將提案開除王浩宇。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，開除王浩宇，符合民進黨、民進黨在桃園市的議員以及桃園市長鄭文燦的利益，他更直言王浩宇是民進黨的禍害。

吳子嘉14日與宅神朱學恒一起進行網路直播，直播過程中，朱學恒問吳子嘉，之前他在電視上說要開除王浩宇的黨籍，而王世堅也說要開除王浩宇，這是怎麼一回事？

吳子嘉表示，開除王浩宇這個主張，符合民進黨本身、民進黨在桃園的議員，以及鄭文燦的利益，「你看鄭文燦聽到王浩宇掉頭就走」，他認為鄭文燦應該約束王浩宇，不要亂搞，反正王浩宇也不急，他下次選議員提名一定過，且一定會當選，但他會害民進黨落選，「譬如那個選區五個人，被他一搞剩三個」。

吳子嘉直言，王浩宇是民進黨的禍害，他會害民進黨當地議員當選席次下滑、害鄭文燦背黑鍋，「我是為了鄭文燦好啊」，並指要快點開除王浩宇的黨籍，開除黨籍之後黨就可以封殺他。

對此，宅神則回應，「不要讓他亂放屁」。吳子嘉指出，王浩宇放屁沒關係，放屁是他家的事情，但不要影響別人當選，民進黨在當地有好幾個不錯的議員，王浩宇一定要開除的原因在這裡，因為他也影響到鄭文燦利益。

朱學恒詢問吳子嘉，「講白了就是桃園市黨部要開囉？」吳子嘉則補充，民進黨要開除黨員是由地方黨部建議，然後由中央黨部決定。

(中時新聞網)