味全龍回歸首戰對上統一獅以2比3輸球，不過比賽每一支安打都是歷史性一刻，其中陳品捷個人包辦龍隊隊史回歸後的首安、首轟，這2顆紀念球也被球團收回，但賽後卻被球迷拍到被球隊巴士丟包的意外，球團也特地澄清都是誤會。

陳品捷2局上敲出龍隊回歸首安，7局上再發威，敲出陽春炮，也是隊史回歸首轟，「沒想過這麼快就敲首轟，今年換球以為沒這麼容易，沒想到風剛好吹過去。」

陳品捷表示敲出首安後有鬆一口氣，「賽前看大家都很緊張，希望自己可以先表現出來，讓大家稍微輕鬆一點。」其實陳品捷也有些緊張，他去年效力富邦悍將，因為擴編選秀轉隊到龍隊後成為資深選手，這也算是他人生新頁的首戰。

只不過陳品捷賽後被球迷拍到，在比賽受訪後在球場門口拖著裝備袋感覺相當無助，疑似被球隊巴士丟包，不過味全龍球團緊急發出澄清，表示都是誤會，「陳品捷家住高雄，因為明天球隊休假，今日自行開車隨隊。賽後他單純想把裝備袋看能否放上大巴，沒有就自行帶走而已。」

此外由於是龍隊回歸首戰，今日味全龍一共收回六顆球作為紀念，分別為王維中投出球隊第一球、王維中丟出首三振、陳品捷敲出球為首安、陳品捷敲球隊首轟、赫雷拉打回球隊首打點、李凱威個人首安球。

(中時 )