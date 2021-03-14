內政部今日發布新聞稿表示，今日已會同台南市政府、財政部南區國稅局，對遠雄建設公司「明日讚」預售屋建案進行聯合稽查，並將朝向違反《公平交易法》第25條等規定查處，如經確認最高可裁罰2500萬元。內政部也呼籲，建商及代銷業者應以正當手法銷售，切勿存有僥倖心態，利用不當銷售手法趁機哄抬炒作。

內政部指出，此建案是由遠雄建設公司委託同集團遠雄地產代銷，由代銷業務人員通知客戶到昨日說明會場參與抽籤，中籤者須先提供10萬元支票給業者後才給予「優先購買證明單」，但還必須等到5月底建案正式公開銷售後，才會與客戶確認是否簽訂購屋證明單及契約。昨日說明會總共簽訂205組優先購買證明單。

內政部說，今日稽查初步發現本建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響預售屋交易秩序情事，後續將由臺南市政府限期請業者提出說明及事證，如經釐清認有影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，將依法開罰。

內政部表示，今日稽查發現購屋證明單並無經紀人簽章，已違反《不動產經紀業管理條例》規定情形，將由市府依法開罰，最高可裁罰30萬元。

內政部指出，買賣雙方對於預售屋交易行為均應審慎為之，而建商及代銷業者的銷售手法更應正當，並本於企業責任與政府共同維護預售屋市場交易秩序。本案業者以抽籤付訂方式營造搶購，不但不利消費者購屋及議價決定，更將嚴重影響交易秩序，非常不當。

內政部說，將請不動產開發業及代銷業公會，積極要求同業守法自律，切勿刻意營造搶購風潮以趁機哄抬炒作，並共同譴責罔顧市場交易秩序之行為。

(中時 )