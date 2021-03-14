台南市長黃偉哲14日到新化視察南圳綠堤暨體育公園整修狀況。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲周日不休息，14日到新化視察區政建設，區公所安排於網路打卡熱點－新化南圳綠堤九重葛花樹下做簡報，黃偉哲說，新化有許多文化、自然景點，希望能好好的經營、利用這些景觀，做好必要的建設，讓民眾來新化覺得輕鬆，沒有負擔感。

新化區長吳金喜表示，過去南圳綠堤暨體育公園因相關硬體設施老化，去年起南市府陸續投入經費整修，由區公所結合民間志工，長期透過公、私協力，投入人力、物力維護，目前除已完成景觀燈以維民眾夜間使用安全，更編列1600萬元建置風雨球場，希望提供遮蔭避雨功能因應不同天候狀況。

南圳綠堤暨體育公園整修後，成為附近區民運動散步的首選，加上兩處九重葛花樹大開，更是吸引遊客前往拍照打卡，黃偉哲視察時也在花樹前留影。

黃偉哲最後也強調，發展觀光，首先市容要整潔、觀光行銷也要有特色，而且伴隨著附近南科的發展，新化陸陸續續會有更多的開發，為了都市發展，要想辦法找建地，想辦法都更，讓老屋活化，希望未來的建設能夠伴隨著市民以及城市一起成長。

(中時 )