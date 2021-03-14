歐洲媒體援引消息人士稱，歐盟預計將在當地時間3月17日提出一項引用疫苗護照的提案，提案中將只認可歐洲藥品管理局(EMA)批准的新冠疫苗，由於中國疫苗未獲歐洲批准，此項傳言讓許多接種中國疫苗的歐洲國家爆發嚴重抗議，指控此一做法根本是「地緣政治歧視」、「非常糟糕和可恥」。

據《觀察者網》引述塞爾維亞媒體報導說，正在巴林訪問的塞爾維亞總統武契奇表示，歐盟如果真的推出這種歧視性的疫苗護照，將與最重要的歐洲價值觀背道而馳，此一行為「非常糟糕和可恥」。如果真的存在歐盟不認可中國疫苗的可能性，這意味著他本人與該國官員將無法前往比利時布魯塞爾參加歐盟的科索沃問題談判。

來自中國的疫苗空運至塞爾維亞的首都貝爾格萊德機場，該國已開始安排為國民施打中國疫苗，但卻傳出歐洲疫苗護照將只認可歐洲藥管會承認的疫苗，讓塞國總統極表不滿。（圖／美聯社）

塞爾維亞總統武契奇批評，歐盟若推出歧視性的疫苗護照，將與最重要的歐洲價值觀背道而馳，此一行為「非常糟糕和可恥」。（圖／觀察者網）

武契奇重申自己將會接種中國製疫苗，他並表示，接種中國疫苗的塞爾維亞人民不必擔心，因為疫苗是最優質的。他強調塞爾維亞願成為歐洲國家中更加開放的國家，也歡迎所有接種中國疫苗的人士入境。

據《歐洲新聞》(Euronews)報導，有消息人士透露，歐盟預計在3月17日提出幫助歐洲內部自由通行的疫苗護照提案，但提案中只會認可獲得歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗。歐盟內務委員詹森（Ylva Johansson）證實了相關消息，歐盟法務委員雷恩德斯（Didier Reynders）亦表示，歐盟各成員國可以讓公民接種其他多款新冠疫苗，但如果接種的不是歐盟批准的疫苗，將無法獲得歐盟分發的疫苗護照。

《歐洲新聞》指出，此一消息披露後，疫苗接種的選擇受到外界關注。歐盟批准的疫苗有4款，分別是BioNTech輝瑞、阿斯利康AZ、莫德納(Moderna)以及嬌生疫苗，而中國數款新冠疫苗都不在其中。

報導說，疫苗護照大約可在3個月內被開發出來，但許多政治性問題必須首先得到解決。疫苗護照有助於航空旅行業的復蘇，目前希臘、西班牙和葡萄牙等經濟依賴旅遊業的南歐國家都支持這一提議，但德國等歐洲國家仍對疫苗護照的有效性持保留態度。

大陸外交部長王毅宣佈推出中國版「國際旅行健康證明」後，引起外媒矚目，以色列首先給予正面回應，表態願與中國實現疫苗接種互認的國家。此外，匈牙利與及歐盟候選國塞爾維亞已開始接種中國疫苗，奧地利、捷克、烏克蘭、土耳其都在考慮進口中國疫苗，這些歐洲國家都呼籲，歐盟應盡快批准中國疫苗在歐盟國家使用。

(中時新聞網)