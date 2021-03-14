美國逾億人接種新冠疫苗 22:052021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病預防管制中心（CDC）指迄上周五止，逾1億民眾接種新冠疫苗。約3,500萬人完成兩劑疫苗注射，占全美成年人口13.5％。逾6,590萬人已注射一劑疫苗。白宮原計劃每天為民眾注射100萬劑疫苗，但上周五單日注射達290萬劑。 美3千萬人染疫 義德告急 生華科治新冠重症新藥臨床數據佳 拚3個月內完成收案 (工商 ) #注射 #美國 #接種 #新冠疫苗 #上周五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲律賓輸出全新變種新冠 傳染力更強恐削弱疫苗效果 08:462021/03/14 國際 搶旅遊商機 星紐澳推互免隔離 04:102021/03/14 國際大事 美國國運關鍵的5個10年 04:102021/03/14 時論廣場 產經解析－陸市場利率短期不會快速上行 04:102021/03/14 全球財經 巴西75歲前總統盧拉 接種大陸新冠疫苗 13:412021/03/14 兩岸 接種大陸生產疫苗人員 3／15起赴陸可享簽證便利 11:202021/03/14 兩岸 港再增2例疑似接種新冠疫苗死亡案例 專家委員會周一召開會議 16:532021/03/14 兩岸 無人機送疫苗 04:102021/03/14 產業特刊 傳歐盟疫苗護照將排除中國疫苗 引爆地緣政治歧視爭議 21:582021/03/14 兩岸 美歐相繼批准 嬌生疫苗無死亡病例3因素超搶手 19:452021/03/14 兩岸 南市美國學校舊址 變身阿嬤你看市集 04:102021/03/14 地方新聞 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 半導體狂砍犯了致命傷 台積電殺到585小心還有地雷 - 財經 美債市又爆了 謝金河曝下周股市不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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