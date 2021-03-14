美國疾病預防管制中心（CDC）指迄上周五止，逾1億民眾接種新冠疫苗。約3,500萬人完成兩劑疫苗注射，占全美成年人口13.5％。逾6,590萬人已注射一劑疫苗。白宮原計劃每天為民眾注射100萬劑疫苗，但上周五單日注射達290萬劑。

(工商 )