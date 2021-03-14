德國汽車重鎮巴登符騰堡邦，和葡萄酒產區萊茵蘭普法茲邦，周日舉行新議會選舉，外界預期總理梅克爾領導的執政基民黨潰敗。

因為封鎖措施打擊當地民生與經濟，和該黨議員涉及口罩採購的貪瀆醜聞。外界認為這兩個邦的選舉潰敗，可預示基民黨在9月26日全國大選將失勢。

(工商 )