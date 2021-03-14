德國周日地方選舉 外界預期執政基民黨敗選 22:062021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車重鎮巴登符騰堡邦，和葡萄酒產區萊茵蘭普法茲邦，周日舉行新議會選舉，外界預期總理梅克爾領導的執政基民黨潰敗。 因為封鎖措施打擊當地民生與經濟，和該黨議員涉及口罩採購的貪瀆醜聞。外界認為這兩個邦的選舉潰敗，可預示基民黨在9月26日全國大選將失勢。 駐德代表處被爆花錢買廣告 外交部回應了陳以信嗆4字 俄羅斯逮200名反對派 布林肯籲終止迫害獨立聲浪 (工商 ) #基民黨 #執政 #潰敗 #外界 #周日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從德州冰風暴啟示看國際電業發展 04:102021/03/14 產業．科技 傳美有意於日本部署中程飛彈 俄：必將報復 18:212021/03/13 國際 黃暐瀚預言民進黨這3人被徵召 桃園孫先生：他不可能上 20:512021/03/13 政治 駐德代表處花錢買地方廣告 外交部：與德國議員無關 18:142021/03/14 政治 第7女控性騷且黨內同志齊施壓 紐約州長堅拒辭職 19:002021/03/13 國際 新聞透視》環保議題 不該強迫人民二選一 04:102021/03/13 焦點要聞 捲入德國議員涉收賄醜聞 陳以信爆料：台灣花了80多萬 12:342021/03/14 政治 宋慧喬宣布復出改愛張基龍 低胸洋裝辣洩深溝黑影 15:362021/03/14 名人 民進黨推動除罪化法案 藍委怒轟：立院像是偽善之地 22:362021/03/14 政治 美中2＋2會晤 討論長串棘手議題 04:102021/03/13 焦點新聞 王世堅喊開除王浩宇黨籍 吳子嘉爆內幕：他是民進黨的禍害 21:542021/03/14 政治 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 外資吃貨200億藏魔鬼 散戶小心別被騙了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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