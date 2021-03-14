日媒曝 菅義偉可能4月赴美與拜登會面 22:062021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 讀賣新聞周日未引述消息來源報導，首相菅義偉可能跟美國總統拜登在4月9日會面，為拜登上台後首位訪問白宮的外國元首。 預計雙方同意加強聯盟關係，承諾保障印度洋和太平洋的航行自由。首相官邸未立即對外回應相關報導。 美中會晤 前外交官好吃驚 曝拜登政府最大難題 中美高層會談地選阿拉斯加 陸媒分析原因 (工商 ) #拜登 #菅義偉 #會面 #日媒 #讀賣新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡政府真有掌握中美變局嗎 國安人士曝實情 00:422021/03/14 政治 中美會晤 聚焦技術、香港議題 04:102021/03/14 全球財經 美3千萬人染疫 義德告急 04:102021/03/14 焦點新聞 美國多次祕密接觸北韓 被北韓無視 21:552021/03/14 國際 大陸藍皮書稱 中美關係迎機會之窗 04:102021/03/14 焦點要聞 日相菅義偉 4月訪美會拜登 04:102021/03/14 國際大事 疫苗競爭愈見激烈 接種陸製疫苗將獲赴陸簽證便利 18:252021/03/14 兩岸 捲入德國議員涉收賄醜聞 陳以信爆料：台灣花了80多萬 12:342021/03/14 政治 獲利轉盈創高 業績靚外資讚 愛普世芯 營運喊衝 04:102021/03/14 產業特刊 桃鐵地下化／中壢一里有半數房子要被拆 住戶錯愕：被瞞一年多才知 13:432021/03/14 政治 郭水義：看好智慧醫療等三領域發展 04:102021/03/14 財經要聞 國際熱門新聞 案情大翻轉？英媒：梅根婚禮前一舉動也把凱特弄哭了 - 國際 傳美有意於日本部署中程飛彈 俄：必將報復 - 國際 威廉首破沉默怒嗆梅根哈利 女王和查爾斯力挺 - 國際 受夠白宮鳥籠 拜登爆出逃華府頻返鄉 - 國際 都閉嘴 女王下王室緊急禁令 要與梅根哈利和談 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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