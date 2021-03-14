讀賣新聞周日未引述消息來源報導，首相菅義偉可能跟美國總統拜登在4月9日會面，為拜登上台後首位訪問白宮的外國元首。

預計雙方同意加強聯盟關係，承諾保障印度洋和太平洋的航行自由。首相官邸未立即對外回應相關報導。

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(工商 )

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