大陸網路遊戲營運商世紀華通14日公布，該公司控股股東、董事長王苗通旗下的華通控股及其一致行動人鼎通投資與騰訊旗下林芝騰訊科技簽署「股份轉讓協定」。

香港信報報導，華通控股擬將其所持有的世紀華通1.9億股無限售流通股（占總股本2.55％）、鼎通投資擬將其所持有的世紀華通1.82億股無限售流通股（占總股本的2.45％）轉讓給林芝騰訊。每股作價人民幣（下同）7.5元，騰訊合計支付約27.9億元。此次股份轉讓完成後，騰訊對世紀華通持股增至10％，成為第二大股東。

與此同時，華通控股與王苗通擬將其合計持有的公司3.73億股無限售流通股（占總股本的5％），轉讓給董事、CEO王佶。每股作價7.5元，股份轉讓價款27.9億元。

交易完成後，王佶及其一致行動人合計持有世紀華通11.1億股，成為第一大股東，持股14.92％。王苗通及其一致行動人合計持有世紀華通6.4億股，降為第三大股東，持股8.63％。

(工商 )