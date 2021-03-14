信評機構惠譽最新報告指出，若美國65％白領繼續居家工作而不需要到辦公室上班，美國辦公大樓的價值最高可能腰斬逾半。

惠譽分析在新冠疫情消退後，若防疫期間的居家工作型態，已崛起成為不可逆轉的趨勢，就算白領平均每周居家工作僅一天半，也會令辦公室的空間需求減少9.8％，租金收入下跌12.2％，使大樓價值銳減44.5％。

若出現最嚴重局面，即長期平均每周居家工作三天，空間需求將減少19.5％、租金下跌24.4％，價值大減53.8％。

該報告是以惠譽用來觀察信評展望、規模達6,000億美元「商用不動產抵押貸款證券」（CMBS）市場，在2012年到2020年間的大型、單一資產和單一借款人的辦公大樓融資變化，來估算居家工作對物業價值的衝擊。

至於所針對地區是紐約市、芝加哥和舊金山等，動輒以十億美元為單位計算的辦公大樓抵押貸款。這些大樓的成交價，在疫前常創新高。

報告評估的範圍還包括那些，被外界視為不太可能違約的頂尖不動產大亨所持有的著名辦公大樓。

主導該報告團隊的負責人馬克斯（Steven Marks）說，即使是復元力最強的辦公大樓市場，面對白領的工作型態出現重大轉變的影響下，最終可能也要承受極大壓力。

根據惠譽以居家工作對辦公大樓行情衝擊的嚴重程度評估，目前由單一資產和單一借款人所發行屬於投資級的債券，當中會有25％到55％將淪為垃圾債券而令其債券價格下跌。

惠譽指出在最嚴重衝擊下，約22％的單一資產和單一借款人的債券會讓投資人慘賠。

尤其最具指標性的美國十年期公債殖利率不斷走高，可能令企業、家庭和持有不動產人士的借款成本飆升，從而增加其財務壓力。

(工商 )