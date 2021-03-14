去年全台籠罩新冠肺炎疫情之下，中央疫情指揮中心提供各縣市衛生局報領加班費，有媒體爆料指台南市衛生局2名公務員浮報加班，衛生局澄清，台南市政府政風處對各行政機關「109年加班費支給專案清查」，非針對衛生局，調查結果未發現有違法請領費用事件。

衛生局強調，平日皆嚴格控管，並無報載浮報加班費時數情形；局長許以霖上任後，便固定召開各科室基層座談，座談會也無人質疑特定人員浮報加班費。

衛生局表示，有關「109年加班費支給專案清查」，調查對象包括公務員及勞工身分約聘僱用等員工。本次清查範圍係以任一月份申請加班費逾20小時職員，其加班費請領是否發生異常或不法情事，經清查，衛生局109年全年度加班狀況，未發現有違法請領費用之事件。

因109年新冠肺炎疫情嚴峻，臺南市政府為慰勉參與防疫工作人員之辛勞，各機關實際辦理防治工作人員，防疫期間得覈實支給專案加班費，不受各機關加班費支給要點第4點第1項及第5點有關時數及人員規定之限制，如非辦理防治工作人員，仍應受上開各機關加班費支給要點之限制。

(中時 )