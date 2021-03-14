鄭文燦參觀「傳神」神像工藝展 。(蔡依珍攝)

現場也有街頭藝人表演秀。(蔡依珍攝)

桃園市土地公文化館14日為歡慶土地公誕辰，舉辦土地公「作牙趴」，並推出4周年館慶活動「傳神」神像工藝特展，邀請國寶級工藝大師到場分享作品，市長鄭文燦期許慶祝活動轉型成土地公國際民俗藝術節，傳承民間的庶民工藝、保留珍貴的民俗文化。

桃園市文化基金會執行長劉子琦表示，神尊雕刻在民間俗語有分一紙、二土、三木、四石、五金，代表神像的藝術價值與入神的難易度，考驗匠師掌握材質的能力，也反映民間對於神明形態的想像，特別廣邀參展，共有近50尊不同材質的神像，不但有匠師的作品、更有收藏家們的珍藏，不乏已有上百年、甚至曾上世界拍賣的作品，現場也展示神像、廟宇彩繪的半成品和手繪草稿，見證從無到有的過程。

鄭文燦說，特展邀請許多來自各地的匠師，像是來自雲林北港的紙塑神像匠師蔡爾容，為傳承父執輩的紙藝神像，捨棄科技業高薪回到家鄉，埋頭研究傳統典籍，還原失傳上百年的傳統紙塑技藝古法，成為兩岸目前唯一的技術保存者。

蔡爾容不但提供整組紙塑媽祖出巡隊伍，還有官將首、什家將等，讓參觀展覽的民眾大飽眼福，更特地製作一尊紙塑的福德正神贈給土地公文化館，昨也由市長鄭文燦親揭神像紅布。

台南的廟宇彩繪與修復師許良進師承傳統，又進入大學和研究所進修藝術，擅長將東西方美學觀念帶入傳統建築彩繪實作中，中壢仁海宮整修就出自他之手，他也趁年節假期繪製風調雨順四大天王之一、取名「持愿調心」，在特展中首度亮相。

另外還有意外發現藏在玉皇大帝神像中的清代遺留神尊的彰化木雕師傅丁金皮、14歲即投入木雕技術的大溪師傅藍偉文、擅長「層次景深石雕法」的台南石刻匠師董炎山、入行50年的平鎮泥塑匠師楊旻崧，歡迎民眾透過展覽體會神像的藝術精緻，一路展至6月20日止。

(中時 )