1960年問世的SR-71「黑鳥」(Black Bird)戰略偵察機，飛行速度達到驚人的3.2馬赫，仍是迄今為止飛行速度最快的飛機，60年來還是無人可出其右。它的動力來源是普惠公司(Pratt＆Whitney)的J58噴射引擎，如今普惠公司將用現代的科技，重新改良這款經典的噴射引擎，很可能是提供給美國空軍計畫中的SR-72「黑鳥之子」高超音速飛機使用。

《大眾機械》(popular mechanics)報導，據《航空周刊》(Aviation Week) 與 《太空科技》(Space Technology)的內容， 普惠公司兩年前就開始從事Metacomet的研究，這是一項低成本超音速引擎的研究工作，來自美國國防部的委托，雖然具體原因仍不清楚，但想必是與一種高超音速飛機有關。

普惠公司旗下的的鱷魚工廠(Gatorworks)，就決定以該公司以前的J58引擎，做為計畫的核心，拿以前的作品來改良，會比從頭開始來的快速，也符合「低成本的要求」。

SR-71的動力來源：普惠J58渦輪噴射引擎。(圖/史密森尼學會博物館)

J58絕對是經典之作，其獨特的技術，可以使渦輪噴射引擎具備類似衝壓引擎的能力，單具J58在啟動後燃加力器之後，可以產生高達32,000磅(14.4噸)的推力，這種性能在1950年代時，絕對是一項了不起的壯舉。

J58使「黑鳥」成為有史以來最快的進氣式飛機，1990年3月，1架SR-71從洛杉磯飛到華盛頓特區，僅花了1個多小時，平均時速為2144英哩(3450公里，約2.9馬赫)。

然而，就如前文所說，J58已有60多年的歷史了，因此現在普惠公司對它進行「復刻」，不是再把J58重造一次，而是會應用現代材料、先進的冷卻系統等新一代科技為它進行大幅度改良，可以使其產生更大的推力，也能更為耐用。消息人士稱，目標速度可能在4馬赫~5馬赫之間。

新引擎將應用在哪裡?最有可能的候選者是新一代的高速戰略偵察機。早在2013年11月時，洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)提出了 SR-72 「黑鳥之子」的計畫，並且提出一張概念圖，據稱飛行速度就是4~6馬赫之間。不過在那以後就沒有太多關於SR-72的研發消息，洛馬上一次提到SR-72是在2017年。

然而，洛馬沒說不代表計畫就悄然停止了，事實上洛馬還有另一個研發案是「新一代超音速客機」的實驗計畫，稱為X-59 QueSS，兩者不一定有關，但是都需要可靠的高超音速引擎。

(中時新聞網)