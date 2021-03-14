營業23年的台北市敦化北路IKEA（宜家家居），同時也是全台第一間IKEA（含前身敦南店），無預警在官方臉書宣布將結束營業！4月26日正式熄燈。IKEA今晚透過粉絲專頁發布這項消息，震撼不少中、壯年台北人，對「逛地下室IKEA」充滿濃濃回憶。

「小編有件事要跟大家說，陪伴我們23年的IKEA敦北店，即將在4月26日跟大家說再見了...」小編不捨地表示，敦北店是許多人和IKEA相遇的起點，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要人生階段，「誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧！」

來自瑞典的居家品牌IKEA，來台邁入第27年，當年首家分店敦南店，就開在目前敦南SOGO地下室，2004年搬至敦北現址。儘管來台多年，IKEA展店相當保守，截至今年3月，全台灣僅6間分店，最近開幕的一間是桃園青埔店，其他分別為新莊店、新店店、台中店、高雄店，以及將熄燈的敦北店。

內湖舊宗路上原大潤發1館，將是下一個IKEA嶄新分店，原本盛傳年後開幕，但到目前為止還沒有宣布正式日期；一般認為，內湖店開幕後，將取代敦北成為IKEA北市最大店，沒想到敦北店直接收掉。

(中時新聞網)